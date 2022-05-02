ВС РФ перехватили пять реактивных снарядов «Смерч» ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ перехватили пять реактивных снарядов «Смерч» в районах населенных пунктов Изюм, Топольское и Малая Камышеваха. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», — сказал он.

Также стало известно, что высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Среди них: пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар», — сообщил Конашенков.

В Днепропетровской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетными войсками поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, два пункта управления.

«Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ», — добавил генерал-майор.

Ранее в этот день Конашенков также рассказал, что ВС РФ сбили в городе Славянске Донецкой области украинский истребитель МиГ-29. Оперативно-тактическая авиация России уничтожила до 160 украинских военных и 26 единиц украинской бронетехники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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