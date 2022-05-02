Авиакомпании массово задерживают рейсы в Сочи

Российские авиакомпании на майские праздники массово задерживают вылеты рейсов в Сочи и отменяют часть рейсов, следует из данных табло прилета аэропорта, которые проанализировали «Известия».

По данным табло, в воскресенье 1 мая 40 рейсов прибыло с задержкой в Сочи. Это рейсы «России», «Уральских авиалиний», Nordwind, «Азимута» и других авиакомпаний. Семь рейсов в Сочи авиакомпаний «Аэрофлот» (3 рейса), Turkish Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа» (2 рейса) было отменено.

Сегодня, 2 мая около 20 рейсов прибыло в Сочи с задержкой. Некоторые рейсы авиакомпании задержали более чем на полсуток. Так, рейс Nordwind из Санкт-Петербурга КЛ-139 должен был прилететь 1 мая в 22.25, но приземлился только 2 мая в 12.18. Рейс «России» из Казани FV-5643 должен был прилететь в Сочи 1 мая в 19.40, но приземлился 2 мая в 2.59. Рейс Nordwind из Москвы КЛ-2225 задержался на 17 часов.

2 мая авиакомпании также полностью отменили два вылета в Сочи: «Аэрофлот» и Nordwind из Москвы.

По данным Telegram-канала «Пилот ГА» (гражданской авиации), задержки обслуживания рейсов на перроне в аэропорту Сочи составляют до нескольких часов.

«Аэропорт чуть более чем не готов к приему на майские, службы не особо справляются», — говорится в сообщении канала.

По данным источника «Известий» в одной из авиакомпаний, 30 апреля задержки в Сочи были связаны с погодными условиями — в аэропорту был сильный туман. В этой связи Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры начала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту по фактам задержки отправления и прибытия рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры. В мае задержки рейсов в Сочи объяснялись уже неспособностью служб аэропорта оперативно справиться с огромным количеством рейсов, в том числе транзитными.

«Известия» направили запросы в пресс-службу аэропорта Сочи, а также представителям «Аэрофлота», «России», Nordwind и «Уральских авиалиний».

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