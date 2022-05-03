Есть в шоу «Однажды в России» сюжет, как еще бывший президент Трамп и сотоварищи составляют самый жесткий список санкций против России, например дача и все, что с ней связано, в том числе и деревянный туалет. Удобства на улице, конечно, нам и самим давно пора запретить, хотя они и закаляют силу воли нашего народа, особенно зимой. С дачей, кстати, юмористы тоже удачно попали. Это место силы и даже в каком-то смысле фетиш.

Более чем у половины россиян есть, как это принято говорить, фазенда. И если в обычное время для большинства дачников выращивание овощей и фруктов на собственном приусадебном участке сравнимо с активным отдыхом (как показывают опросы, только 15% традиционно кормятся с огорода), то сейчас дача приобретает еще большее значение и смысл.

От четверти до почти трети (26–31% в зависимости от времени опроса) людей в случае возникновения экономических трудностей готовы решать их за счет сада и огорода. Это примерно соответствует численности тех, кто в такой ситуации планирует искать дополнительный заработок. Казалось бы, парадокс.

Но только на первый взгляд. Аршином российского человека не измерить, это точно. Ведь не всякий житель планеты с нетерпением ждет выходных на майские, чтобы ударно поработать на даче. В этом году явно с особенным нетерпением, учитывая многократный рост спроса на семена, которые сметают с полок с повышенным энтузиазмом.

Безусловно, люди руководствуются в нынешней ситуации мотивацией запастись овощами, фруктами, заготовками с собственного огорода. Но может ли быть дополнительным заработком «кАлубника, выращенная, предположим, собственными руками», как говорил персонаж Анатолия Папанова в «Берегись автомобиля»?

Конечно, редкие дачники продают то, что выращивают. Выгода скорее складывается из принципа «сэкономленное — значит, заработанное». Есть много расчетов экономики приусадебного хозяйства. Даже если руководствоваться принципом «для себя», то и в этом случае можно сэкономить на овощах и фруктах, правда если вырастить больше 100 кг продукции. Можно и заработать, благо существует множество методов и технологий, позволяющих выращивать больше, снимать урожай чаще. Другой вопрос — что делать потом с этим добром? По примеру исконных крестьян выходить с ведрами картошки на трассы или бегать за проходящими поездами, предлагая жареные пирожки или курицу?

Как-то во время поездки в Финляндию заехали в большой торговый центр, на парковке которого небольшой квадрат занимали торговые ряды (прилавок и навес от солнца), сколоченные из дерева. Все просто. За прилавками несколько продавцов, в основном женщины. У одной из них, как выяснилось россиянки, переехавшей в соседнюю страну, купили с другом клубнику, наисладчайшую. И это не в сезон.

Разговорились. Оказалось, что женщина работает в супермаркете в Иматре, а клубнику выращивает на гидропонике специально на продажу. Впрочем, так поступают не все. Кто-то на этих небольших «колхозных» рынках «избавляется» от излишков продукции со своих огородов. Тоже неплохая прибавка к семейному бюджету.

Почему не сколотить таких рядов и у нас (а ведь все это уже было до разгрома мелкой торговли в пользу сетей), развивать ярмарки, где не только фермеры или организованные хозяйства, но и дачники могли бы реализовывать плоды трудов своих?

Поговаривают, что развитием таких форматов торговли озадачен сейчас Минпромторг. Было бы хорошо, ведь, как показал опрос «Ромира», спрос на такую подработку есть. И люди не планируют в случае ухудшения экономического положения клянчить у государства, заняться чем-то нелегальным, а готовы честным трудом и потом выращивать еду.

И просто надо дать им возможность на этом заработать. Кстати, тут и вопрос с деревянными туалетами актуален, и с дорогим, как правило, электричеством, и газом на приусадебных участках. Вот туда бы и направить газ, сэкономленный на недружественных странах, не желающих платить в рублях.

Недавно третий человек в государстве, глава Совфеда Валентина Матвиенко, призвала дать свободу бизнесу и даже пообещала выйти с плакатом к Дому правительства. Почему и правда не дать шанс подзаработать тем, кто что-то вырастил, наварил варенья, испек пирожки? И не мучить проверками, административными препонами. Согласна с вами, Валентина Ивановна, и думаю, что много найдется дачников, готовых в случае одиночного пикета подхватить плакат из ваших рук.

Да и налоги можно отменить для такой деятельности, поскольку новая реальность диктует новые условия, в которых важно, когда человек может создать хотя бы одно рабочее место для себя, получить заработок, а не примериваться к шее государства.

И почему бы не использовать для этого дачу, которая и так для большинства россиян «наше все»? Пока есть возможность выращивать, собирать, закатывать в банки, задача для авторов санкций весьма усложняется. Настолько, что к ней вполне подходит слегка переосмысленный анекдот про Спилберга, студента театрального вуза и елки.

— Мы приглашаем вас в кругосветное путешествие. Начнется оно в мае.

— О нет, в мае у меня посадки.

Ну и крепитесь, люди, скоро лето. А лето — это маленькая жизнь!

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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