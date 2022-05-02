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Посла России в Израиле Викторова вызвали в МИД страны после высказываний Лаврова

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После интервью главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова посла РФ в Тель-Авиве Анатолия Викторова 2 мая вызвали в местный МИД. Об этом сообщает пресс-служба израильского ведомства.

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Викторов встретится с заместителем гендиректора МИД Израиля.

Накануне в интервью итальянской телекомпании Mediaset (текст интервью опубликовал МИД РФ. — Ред.) Лавров выступил с критикой украинского президента Владимира Зеленского и неонацистов на Украине.

Также министр отметил, что США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии.

Тогда же военный обозреватель Виктор Литовкин предположил, что страны НАТО заинтересованы ситуацией на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, потому что не хотят, чтобы мир узнал, как их инструкторы учили украинских военных убивать жителей Донбасса.

В тот же день президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что Россия при проведении спецоперации по защите Донбасса борется против нацистов, которые при поддержке европейских стран и США захватили власть в Киеве и убивали граждан страны.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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