Шойгу обсудил с коллегой из Турции текущую ситуацию на Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром, они обсудили текущую ситуацию на Украине, в том числе и гуманитарные вопросы. Об этом 2 мая сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что инициатором разговора стала турецкая сторона.
«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы», — говорится в сообщении.
28 апреля президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учетом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
За день до этого министр национальной обороны Турции выразил надежду, что в ближайшее время пройдет встреча президентов РФ и Украины.
24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.
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