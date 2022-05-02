СК РФ установил причастность восьми украинских командиров к обстрелам Донбасса

Следственный комитет (СК) России установил причастность восьми украинских командиров к новым обстрелам Донбасса. Об этом 2 мая сообщили в ведомстве.

Против них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

«По данным следствия, с 1 по 2 мая 2022 года командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковник Игорь Иванов и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко отдали своим подчиненным преступные приказы об артиллерийских обстрелах Петровского района г. Донецка, в результате которого повреждения получили два жилых дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, командир 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко отдал приказ об артиллерийских обстрелах Кировского района Донецка, в результате повреждения получили восемь жилых домов и квартир. Командир 1-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ майор Сергей Смолик и его заместитель майор Игорь Ситницкий приказали обстрелять город Ясиноватая, в результате чего повреждения получили 16 жилых домов.

Командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба — первый заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Роман Мамавко и начальник штаба — первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенант Николай Янчий, выполняя приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, произвели обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах ЛНР.

«Указанные военнослужащие также привлекаются к уголовной ответственности за совершенные ранее аналогичные преступления», — добавили в СК РФ.

Накануне ведомство установило причастность еще шести украинских командиров к преступлениям против мирных жителей Донбасса. 30 апреля СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского командира Николая Янчего, который отдавал приказы об обстрелах ЛНР. 29 апреля ведомство возбудило уголовное дело в отношении командира Сергея Поступальского по статье о жестоком обращении с гражданским населением.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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