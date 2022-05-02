The Hill: США и союзники загнали себя в ловушку антироссийскими санкциями
Вашингтон совместно с союзниками сами загнали себя в ловушку из-за введенных против России санкций. Такое мнение 2 мая озвучили в издании The Hill.
«Применяя весь спектр своего экономического оружия, Запад стремился вызвать у России «шок и трепет», как бы подчеркивая, что санкции — это форма войны. Но подобно вооруженному конфликту, как показывает вторжение России в Украину, последствия санкций непредсказуемы и часто приводят к непредвиденным или нежелательным последствиям», — говорится в публикации.
Это, по мнению автора, и загнало Запад в ловушку, ведь рестрикции привели к росту цен на энергоносители в мире, а рубль на этом фоне неожиданно укрепился.
Накануне американский экономист Джеффри Сакс заявил, что введение полного эмбарго на энергоресурсы из России негативно скажется на европейской экономике. Он отметил, что данная мера несильно повлияет на разрешение ситуации на Украине, однако, с большой вероятностью, приведет к рецессии Европы.
29 апреля независимый британский журналист Ричард Медхёрст сказал, что европейские страны в некотором смысле накладывают санкции сами на себя, а также активно подталкивают Россию в руки Китая.
Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».