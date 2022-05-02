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В Китае рассказали о ловушке для Байдена из-за помощи Украине

GT: Байден согласился на поддержку Киева в угоду ЕС, но вопреки желанию американцев
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Президент США Джо Байден оказался в ловушке из-за помощи Украине. Об этом 2 мая заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин.

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Так, с одной стороны, на американского лидера оказывают давление избиратели, так как не хотят видеть Вашингтон втянутым в ситуацию на Украине, а с другой стороны, выступают европейские партнеры, которые ждут от Штатов более серьезной помощи Киеву.

Дамин также отметил, что американская поддержка Украины — попытка раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Москвой и Киевом.

28 апреля стало известно, что Байден подписал запрос конгрессу США на дополнительную военную помощь Украине. В тот же день агентство Reuters сообщило, что американский лидер намерен дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украине и странам Европы.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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