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Французский министр Помпили: страны ЕС хотят продолжать платить за российский газ в евро

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Страны Евросоюза (ЕС) осуждают одностороннее решение России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу, а также выражают стремление и в дальнейшем оплачивать энергоресурс в евро. Такое заявление сделала в понедельник, 2 мая, глава министерства экологических преобразований Франции Барбара Помпили перед заседанием совета министров стран ЕС по энергетике.

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«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро, и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах. <…> Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах», — заявила политик на конференции.

Она также отметила, что страны ЕС солидарны с решением Болгарии и Польши не оплачивать газовые поставки в рублях.

27 апреля стало известно, что российская корпорация «Газпром» полностью приостановила поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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