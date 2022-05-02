Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до 30 сентября

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в понедельник, 2 мая, опубликовало лицензию на заключение сделок с компанией Gazprom Germania GmbH. Разрешение продлится до 30 сентября 2022 года.

Лицензия распространена на все структуры, которыми Gazprom Germania GmbH владеет от 50% и больше.

«<...> Все транзакции с участием Gazprom Germania GmbH или любого юридического лица, в котором Gazprom Germania GmbH владеет, как напрямую, так и косвенно, долей в 50% или более, которые были запрещены <...> в рамках исполнительного указа номер 14024 <...>, разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск) 30 сентября 2022 года», — говорится в документе.

Gazprom Germania GmbH, которая является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, ранее принадлежала «Газпром экспорту». В нее входит компания-дистрибутор Wingas — оператор подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading, в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.

8 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. В тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против РФ. Среди новых ограничений значатся запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и другие ограничения.

В тот же день регулятор ФРГ заявил, что непрерывность работы Gazprom Germania Gmbh необходима для энергетической безопасности Германии.

4 апреля министерство экономики ФРГ временно передало Gazprom Germania под попечительское управление немецкого Федерального сетевого агентства. Министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявлял, что оно будет осуществляться до 30 сентября и это временная регулировка.

Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах с 1 апреля на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. Холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

Тогда же стало известно, что в минэкономики Германии обсуждают национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Предпосылкой для национализации стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии».

За день до этого в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

В то же время президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевый счет в «Газпромбанке».

30 марта ФРГ Хабек сообщил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «группы семи».

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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