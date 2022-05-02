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В мечети Мариуполя прошла молитва в честь Ураза-байрама
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В мечети Мариуполя прошла молитва в честь Ураза-байрама

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В мечети Мариуполя 2 мая прошла праздничная молитва мусульман в честь праздника Ураза-байрам. Об этом с места событий 2 мая сообщает корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

В течение последних дней местные жители готовились к празднику и восстанавливали территорию мечети, которая пострадала от обстрелов Вооруженных сил Украины.

Заместитель руководителя центрального исполкома движения «Донецкая республика» Сергей Кондрыкинский рассказал, что добровольцы и общественники оказывали гуманитарную помощь.

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«Важно подчеркнуть единение людей. Особенно в такие очень сложные, военные события они крайне важны, потому что здесь воюют как парни из Чечни, Татарстана, так и в принципе со всей большой России. Для нас, для жителей Донбасса, который очень многонациональный, в очередной раз мы показываем всему миру: важно одним единым народом трудиться на благо своей Родины», — сказал Кондрыкинский.

Имам-мухтасиб Духовного управления мусульман ДНР Рушан Таиров, проводивший богослужение в мечети, сообщил, что поддержать местных граждан приехали мусульмане из ДНР.

Ранее в этот день Сафиулин сообщил, что возле мечети в Мариуполе солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевики «Азова» (против группировки возбуждены уголовные дела в РФ) обустроили свой укрепрайон. Также в результате обстрелов пострадало само здание мечети.

В мраморных плитах, которыми облицована мечеть, видны следы обстрелов. Уточняется, что военных внутри не было, там находились только мирные граждане, укрывавшиеся от обстрелов.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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