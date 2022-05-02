Капитан задержанного во Франции сухогруза рассказал о досмотре судна

Александр Олейников, капитан задержанного во Франции в феврале сухогруза «Виктор Андрюхин», 2 мая рассказал «Известиям» подробности случившегося.

По словам мужчины, сразу после задержания его предупредили, что на судне будет произведен «глубокий досмотр».

«Они говорят: мы будем всё практически, возможно, вскрывать. Если получим соответствующие на это инструкции, будем осматривать всё. Вот так они мне сказали. И приступили к осмотру. Поделили судно на сектора, выделили мы членов экипажа. <…>. Постоянно все на рациях, получали они инструкции сверху — где смотреть, что смотреть, куда заглянуть», — отметил он в беседе с журналистами 2 мая.

Как сообщил Олейников, в протоколе береговой охраны Франции было указано, что судно якобы угрожает целостности Украины. Капитан возмутился такой формулировке и отказался подписывать документ.

«Я говорю: «Это что такое? Как мы можем, мирные моряки, совершающие международные рейсы здесь, в странах Европы, повлиять на безопасность Украины?» — удивился мужчина.

Также он подчеркнул, что ему задавали политические вопросы. Кроме того, об интервью его просили прибывшие на место представители французских СМИ. Олейников в свою очередь порекомендовал журналистам изучить российскую прессу вместо получения «испорченной информации».

27 апреля президент России Владимир Путин поручил определить механизм страхования рисков при морских перевозках в условиях санкций. Соответствующие предложения до 1 июня должны представить председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В конце февраля в портах на территории Франции были задержаны два сухогруза, которые находятся в лизинге у российской судоходной компании. Так, 28 февраля в порту Фос-Сюр-Мер был задержан сухогруз «Виктор Андрюхин». В отношении его собственника, госкорпорации АО «Государственная транспортная лизинговая компания», введены санкции Евросоюза.

Кроме того, 26 февраля в проливе Ла-Манш было задержано российское судно Baltic leader. Известно, что судно является коммерческим, оно перевозило автомобили в Санкт-Петербург. Посольство РФ направило в МИД Франции ноту протеста.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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