Прямой эфир
Армия
Росгвардейцы помогли ВС РФ уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области
Экономика
В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях
Мир
Посольство США возобновило работу во Львове
Мир
Грузия потребовала от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи РФ
Мир
В Молдавии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России
Экономика
Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной
Экономика
Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до 30 сентября
Экономика
Министры стран ЕС не будут обсуждать санкции против России на совете 2 мая
Экономика
Европу предупредили о больших рисках при отказе от российской нефти
Мир
В мечети Мариуполя прошла молитва в честь Ураза-байрама
Мир
На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе
Сюжет:

Капитан задержанного во Франции сухогруза рассказал о досмотре судна

Капитан задержанного во Франции корабля сообщил, что ему задавали политические вопросы
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Александр Олейников, капитан задержанного во Франции в феврале сухогруза «Виктор Андрюхин», 2 мая рассказал «Известиям» подробности случившегося.

По словам мужчины, сразу после задержания его предупредили, что на судне будет произведен «глубокий досмотр».

Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент

«Они говорят: мы будем всё практически, возможно, вскрывать. Если получим соответствующие на это инструкции, будем осматривать всё. Вот так они мне сказали. И приступили к осмотру. Поделили судно на сектора, выделили мы членов экипажа. <…>. Постоянно все на рациях, получали они инструкции сверху — где смотреть, что смотреть, куда заглянуть», — отметил он в беседе с журналистами 2 мая.

Как сообщил Олейников, в протоколе береговой охраны Франции было указано, что судно якобы угрожает целостности Украины. Капитан возмутился такой формулировке и отказался подписывать документ.

«Я говорю: «Это что такое? Как мы можем, мирные моряки, совершающие международные рейсы здесь, в странах Европы, повлиять на безопасность Украины?» — удивился мужчина.

Также он подчеркнул, что ему задавали политические вопросы. Кроме того, об интервью его просили прибывшие на место представители французских СМИ. Олейников в свою очередь порекомендовал журналистам изучить российскую прессу вместо получения «испорченной информации».

27 апреля президент России Владимир Путин поручил определить механизм страхования рисков при морских перевозках в условиях санкций. Соответствующие предложения до 1 июня должны представить председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В конце февраля в портах на территории Франции были задержаны два сухогруза, которые находятся в лизинге у российской судоходной компании. Так, 28 февраля в порту Фос-Сюр-Мер был задержан сухогруз «Виктор Андрюхин». В отношении его собственника, госкорпорации АО «Государственная транспортная лизинговая компания», введены санкции Евросоюза.

Кроме того, 26 февраля в проливе Ла-Манш было задержано российское судно Baltic leader. Известно, что судно является коммерческим, оно перевозило автомобили в Санкт-Петербург. Посольство РФ направило в МИД Франции ноту протеста.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022