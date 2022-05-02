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Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ мечети в Мариуполе

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Возле мечети в Мариуполе солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевики «Азова» (против группировки возбуждены уголовные дела в РФ) обустроили свой укрепрайон. Также в результате обстрелов пострадало само здание мечети. На месте 2 мая побывал корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

Рядом с мечетью лежат коробки от снарядов и минометов. Недалеко, в одном из зданий, находится сгоревшее тело противника.

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Местные жители рассказали, что военные ВСУ заходили на территорию мечети, на ней в результате было много мусора и разрушений.

В мраморных плитах, которыми облицована мечеть, видны следы обстрелов. Уточняется, что военных внутри не было, там находились только мирные граждане, укрывавшиеся от обстрелов.

Ранее в этот день в Мариуполе также был найден автомобиль ОБСЕ, который использовали бойцы ВСУ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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