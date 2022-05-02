В США заявили о ловушке для Вашингтона и союзников из-за антироссийских санкций

Из-за введения антироссийских санкций США и союзники попали в свою же ловушку. Об этом 2 мая написало издание The Hill.

В частности, по данным автора статьи, санкции способствовали повышению цен на сырье и энергоносители в мире, в то время как Россия увеличивала доходы от продажи нефти и газа.

Также издание отметило быстрое восстановление рубля, пишет «Газета.Ru».

«Высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет ситуацию», — сказано в материале.

Накануне американский экономист Джеффри Сакс заявил, что введение полного эмбарго на энергоресурсы из России негативно скажется на европейской экономике. Он отметил, что данная мера несильно повлияет на разрешение ситуации на Украине, однако, с большой вероятностью, приведет к рецессии Европы.

29 апреля независимый британский журналист Ричард Медхёрст сказал, что европейские страны в некотором смысле накладывают санкции сами на себя, а также активно подталкивают Россию в руки Китая.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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