Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали автомобили Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 2 мая заявил корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

Машину перегнали на одну из территорий, где располагалась база ВСУ. Таким образом, можно предположить, что украинские военные прикрываются символикой международных организаций.

С 30 апреля деятельность специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запрещена на территории Донбасса. Мандат СММ истек 31 марта, и если предыдущие восемь лет он продлевался консенсусом, то на этот раз против выступила Россия. Постпред РФ при организации Александр Лукашевич пояснил «Известиям», что у Москвы «накопилось» к СММ множество претензий. Что касается дальнейшего присутствия ОБСЕ на Украине, то дипломат дал понять еще 1 апреля, что российская сторона против того, чтобы организация как-то подключалась к урегулированию.

В конце марта украинские военные случайно попали в кадр катарского телеканала Al Jazeera, когда выходили из машины скорой помощи, при этом не было видно, чтобы кто-либо из этих солдат был ранен. Первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов выразил мнение, что ВСУ используют медицинские машины для передвижения.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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