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В Тирасполе в мусорном контейнере нашли пакет с частью минометной мины

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Сотрудник муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» города Тирасполь 2 мая обнаружил в одном из мусорных контейнеров хвостовую часть мины. На сайте министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики сообщили, что опасный предмет изъяли саперы.

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Гражданин нашел часть мины на спецплощадке во дворах пятиэтажек по улице Шевченко. На место незамедлительно выехали сотрудники милиции и специалисты-взрывотехники. Они выяснили, что хвостовая часть не взрывоопасна.

«Выяснилось, что хвостовая часть мины не взрывоопасна. Гражданам разрешили вернуться в квартиры. Милиция проводит специальные мероприятия, направленные на установление личности человека, который выбросил столь необычный мусор», — сообщили на сайте ведомства.

Местные правоохранительные органы попросили граждан проявлять бдительность.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва. А 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств на территории местного радиотелецентра.

Тогда же глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина. Исполнители терактов попали на видеокамеры, есть доказательства, что они убыли на Украину.

Игнатьев отметил, что власти республики делают всё, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.

Президент республики Вадим Красносельский 26 апреля также заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Москве обеспокоенность. Но, по его словам, контактов российского президента Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

28 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала произошедшее терактом.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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