В Тирасполе в мусорном контейнере нашли пакет с частью минометной мины

Сотрудник муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» города Тирасполь 2 мая обнаружил в одном из мусорных контейнеров хвостовую часть мины. На сайте министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики сообщили, что опасный предмет изъяли саперы.

Гражданин нашел часть мины на спецплощадке во дворах пятиэтажек по улице Шевченко. На место незамедлительно выехали сотрудники милиции и специалисты-взрывотехники. Они выяснили, что хвостовая часть не взрывоопасна.

«Выяснилось, что хвостовая часть мины не взрывоопасна. Гражданам разрешили вернуться в квартиры. Милиция проводит специальные мероприятия, направленные на установление личности человека, который выбросил столь необычный мусор», — сообщили на сайте ведомства.

Местные правоохранительные органы попросили граждан проявлять бдительность.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва. А 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств на территории местного радиотелецентра.

Тогда же глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина. Исполнители терактов попали на видеокамеры, есть доказательства, что они убыли на Украину.

Игнатьев отметил, что власти республики делают всё, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.

Президент республики Вадим Красносельский 26 апреля также заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Москве обеспокоенность. Но, по его словам, контактов российского президента Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

28 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала произошедшее терактом.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.