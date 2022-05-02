Посольство США возобновило работу во Львове

Сотрудники американской дипмиссии вернулись во Львов, чтобы возобновить свою деятельность на территории Украины. Такое заявление в понедельник, 2 мая, сделала на пресс-конференции временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

«Мы рады вернуться. Продолжим делать здесь все возможное, чтобы помочь украинцам», — высказалась Квин.

В ходе встречи с представителем американского дипведомства мэр Львова Андрей Садовой обсудил вопрос строительства крупного реабилитационного центра, так как подобного рода медицинское учреждение в настоящий момент остро необходимо Западной Украине. На странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) он указал, что рассчитывает на помощь зарубежных партнеров.

30 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой перспективы возвращения американских дипломатов в Киев и новый пакет помощи на сумму $33 млрд.

21 февраля Вашингтон распорядился эвакуировать оставшихся на Украине американских дипломатов. Посольство Штатов перенесли в Польшу. За день до этого Госдепартамент США призвал американцев в срочном порядке покинуть Украину из-за возможного ограничения коммерческих рейсов. В США это аргументировали «возросшей угрозой военных действий» со стороны России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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