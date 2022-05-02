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Минобороны России сообщило о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

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Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков 2 мая заявил, что российским летчикам удалось сбить украинский истребитель МиГ-29.

Так, воздушное судно было сбито в ходе воздушного боя в районе Славянска в Донецкой области.

Вышли на свет: с территории «Азовстали» эвакуировали 25 человек
В операции были задействованы представители ООН и Красного Креста

Также российские силы противовоздушной обороны сбили две тактические ракеты «Точка-У» в районе села Петровское в Луганской Народной Республике, 10 беспилотных летательных аппаратов в районе Луганска, Донецка, в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация России уничтожила до 160 украинских военных и 26 единиц украинской бронетехники. Высокоточные ракеты воздушного базирования за сутки поразили 38 украинских военных объектов. Ракетные войска за сутки поразили девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинскую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийскую батарею на огневых позициях.

Ранее в понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что с территории завода «Азовсталь» и близлежащих домов в Мариуполе за два дня операции 30 апреля и 1 мая были выведены 126 человек. 46 человек добровольно приняли решение остаться в Донецкой Народной Республике (ДНР).

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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