Кипр объявил прием заявок на обучение безработных русскому языку

Власти Кипра в понедельник, 2 мая, объявили начало приема заявок на обучение безработных граждан русскому языку для расширения их возможностей на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба Управления по развитию людских ресурсов Кипра (HRDA).

«HRDA приглашает подавать заявки на участие в плане обучения русскому языку в рамках существующих образовательных программ для безработных», — говорится в публикации.

Как отметили в организации, инициатива призвана расширить перспективы привлечения безработных в сферу занятости.

В программе могут принять участие лица, зарегистрированные в качестве безработных в Государственном регистре службы занятости (ГСЗ). Заявки принимаются до 10 июня.

В сентябре прошлого года московский министр правительства, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин рассказал о развитии сотрудничества России и Кипра. По его словам, довольно перспективным представляется двустороннее сотрудничество в области образования. Кроме того, Россия активно проводит на Кипре различные мероприятия, в том числе и деловые форумы с участием московских компаний.