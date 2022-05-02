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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности 3 мая в Москве из-за ветра

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Во временном промежутке с 9:00 до 21:00 3 мая в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные карты Гидрометцентра России, обновленные 2 мая.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщается в организации.

Скорость ветра достигнет 17 м/с. Аналогичные природные условия ожидаются в Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой и Смоленской областях.

Ранее в этот же день синоптики постановили, что 2 мая москвичам следует готовиться к облачности с прояснениями и небольшим дождям на местах.

Днем в столице температура воздуха составит +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6...+8 градусов.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве и Подмосковье до 3 мая ожидаются повышение температуры до +12...+14 градусов и небольшой дождь. Синоптик назвал это сигналом к возвращению весны.

Как рассказала 28 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова «Известиям», 2 мая москвичам следует ожидать потепление.

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