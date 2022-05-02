На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе

В годовщину произошедшей 2 мая 2014 в одесском Доме профсоюзов трагедии Государственное бюро расследований Украины задержало 12 человек, готовивших протесты. Об этом говорится 2 мая в Telegram-канале ведомства.

«В итоге работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам», — заявили в ГБР.

Сотрудники ведомства обнаружили арсенал оружия и взрывчатки: автоматы, пулеметы, гранаты, пистолеты и патроны к ним.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты оказались заперты в Доме профсоюзов, а члены экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) подожгли здание. Не давая никому выйти, они открывали огонь по тем, кто пытался спастись из пожара. Погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Наказание за произошедшее в Одессе никто не понес. Главные фигуранты дела до сих пор числятся в розыске. При этом Россия, а также ООН и другие международные организации неоднократно критиковали Украину за формальное и неохотное расследование одесской трагедии.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что личности виновных в трагедии в Одессе известны и Москва примет необходимые меры для того, чтобы наказать этих людей. Он подчеркнул, что преступники, совершившие злодеяние, до сих пор не наказаны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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