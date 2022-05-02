Министры стран ЕС не будут обсуждать санкции против России на совете 2 мая

Антироссийские санкции не будут рассмотрены на сегодняшнем совете министров энергетики стран Евросоюза (ЕС). Об этом 2 мая заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.

«Новый пакет санкций против РФ готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», — сказала она перед мероприятием.

Помпили добавила, что сегодняшняя встреча будет посвящена «исключительно теме поставок газа из РФ, а не нефти», поскольку это «сам по себе достаточно сложный вопрос».

Ранее в этот день телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что власти Венгрии, Словакии и Австрии отозвали свое право вето на эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Как отмечает источник, значимым фактором стало решение германского правительства поддержать эмбарго. При этом Венгрия и Словакия выступали против быстрого запрета на нефть из-за сильной зависимости от поставок из России.

30 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в шестой пакет санкций ЕС против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

13 апреля президент России Владимир Путин подчеркнул , что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России, в том числе касающиеся энергоресурсов, страны Европы начали вводить на фоне проведения РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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