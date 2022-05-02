В Молдавии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России

Власти Молдавии не видят признаков, которые свидетельствовали бы о российской военной угрозе. Об этом в понедельник, 2 мая, заявила пресс-офицер минобороны страны Алла Диакону.

Так она прокомментировала публикацию британского издания The Times, в которой говорится о якобы планируемой «атаке» России на Молдавию.

Как подчеркнула представитель ведомства, все молдавские государственные институты работают в режиме повышенной готовности с начала российской спецоперации и внимательно следят за ситуацией.

«На данный момент нет никаких признаков, что Молдавии грозит опасность», — указала она в комментарии каналу TV8.

Диакону отметила, что такой же позиции придерживаются не только власти Молдавии, но и зарубежные партнеры страны.

Ранее, 27 апреля, президент России Владимир Путин высказался об антироссийской политике западных стран. По его мнению, Запад проводит курс на сдерживание России, поскольку считает, что такая большая и самостоятельная страна представляет для них опасность просто по факту своего существования. При этом, как указал глава государства, «недруги» России, сделавшие ставку на русофобию, сами представляют опасность для всего мира.

Также Путин выразил уверенность в том, что все задачи спецоперации по защите мирных жителей Донбасса будут выполнены.

Операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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