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ZDF: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС на поставки российской нефти

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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

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По сведениям телеканала, на это заявление трех стран существенно повлияло решение правительства Германии поддержать эмбарго.

Позже австрийское агентство SN со ссылкой на APA сообщило, что «никакого вето не было» изначально.

«Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», — сказал источник агентства.

Ранее в этот день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов, поскольку страна не намерена вводить санкции, от которых пострадает сама. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач также заявил о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести эмбарго.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

В свою очередь, помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Германия готова присоединиться к эмбарго на импорт нефти из РФ, однако чтобы подготовиться к такому шагу, стране нужно еще несколько месяцев. Кукис отмечает, что существующие «проблемы будут решены самое позднее к концу года».

Тогда же верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС могут наложить вето на запрет нефти из России. Отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, Боррель заявил, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов ЕС.

Санкции против России, в том числе касающиеся энергоресурсов, страны Европы начали вводить на фоне проведения Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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