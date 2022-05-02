В Сахалинской области в ДТП попал автобус с детьми
Перевозивший детей автобус 2 мая попал в ДТП в Сахалинской области, пострадал один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в Telegram.
Инцидент произошел в Поронайском районе возле села Леонидово. Автобус, который вез детей с соревнований, улетел в кювет. По предварительным данным, это случилось из-за того, что у транспортного средства разорвало заднее колесо.
«Один ребенок госпитализирован в Поронайскую центральную районную больницу с травмами средней степени тяжести, еще пятеро отправлены домой для амбулаторного наблюдения. Водитель от госпитализации отказался», — сообщили в ведомстве.
Накануне стало известно, что двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Хабаровск — Владивосток в Приморском крае.
По версии следствия, накануне на дороге в Михайловском районе водитель автомобиля Toyota Prius выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru Exiga. Водитель и взрослый пассажир, а также двое детей 2013 и 2015 годов рождения, находившиеся в Subaru Exiga, погибли.