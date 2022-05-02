Политолог заявил о стыде США за нахождение своих наемников на Украине

Граждане США прошли определенную специальную подготовку, чтобы сейчас отправиться на Украину и убивать жителей Донбасса. Причем с большой долей вероятности это наемники, за которых другим странам стыдно, рассказал «Известиям» в понедельник, 2 мая, политолог Александр Асафов.

«Те, кто находятся на Украине в качестве наемников, а не в качестве какого-нибудь инструктора под сомнительным предлогом, который туда попал по официальным каналам, а именно в качестве наемника. Это люди, за которых любому современному государству, кроме Украины и, возможно, Прибалтики может быть стыдно», — заявил Асафов, указав на масштаб вопроса репутационных издержек.

Наличие американских военных специалистов на Украине также может стать негативным информационным поводом для властей, яро отрицавших свое вмешательство ситуацию на Украине.

Ранее в этот же день газета Politico указала на наличие в войсках Украины граждан США, прошедших боевую подготовку и наряду с тысячами других иностранцев, участвующих в боевых действиях.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский «думает, как использовать неонацистов для борьбы с Россией».

До этого, 29 апреля, семья американского наемника Вилли Джозефа Кансела сообщила о его смерти. Известно, что молодой человек был отправлен на помощь украинским силовикам в первой половине марта. Жена ликвидированного на Украине 22-летнего американского наемника заявила, что он уехал, чтобы «помогать».

Днем ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

Следственный комитет РФ также сообщил, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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