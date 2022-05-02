Посольство Дании возобновляет работу в Киеве. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Киев сейчас совершенно другой город по сравнению с тем, что было в начале <спецоперации РФ по защите Донбасса>. Это также означает, что мы можем быть прямой поддержкой и сотрудничать напрямую, имея наше посольство и посла в самом сердце украинской столицы», — приводит телеканал слова министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

Несмотря на возобновление работы посольства, датский МИД все же рекомендует «воздержаться от любых поездок в страну».

Как отмечает телеканал, Кофод прибыл на Украину с небольшой делегацией, чтобы присутствовать на открытии датского посольства.

МИД Дании объявил о закрытии своего посольства в Киеве 24 февраля «по соображениям безопасности».

Швейцария с 28 февраля временно также закрыла посольство в Киеве, персонал покинул Украину.

25 февраля портал Politico сообщил, что делегация дипломатической службы Евросоюза (ЕС) была вынуждена уехать из Киева из соображений безопасности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».