Прямой эфир
Сюжет:

Посольство Дании возобновляет работу в Киеве

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство Дании возобновляет работу в Киеве. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Спецоперация в Донбассе 2 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Киев сейчас совершенно другой город по сравнению с тем, что было в начале <спецоперации РФ по защите Донбасса>. Это также означает, что мы можем быть прямой поддержкой и сотрудничать напрямую, имея наше посольство и посла в самом сердце украинской столицы», — приводит телеканал слова министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

Несмотря на возобновление работы посольства, датский МИД все же рекомендует «воздержаться от любых поездок в страну».

Как отмечает телеканал, Кофод прибыл на Украину с небольшой делегацией, чтобы присутствовать на открытии датского посольства.

МИД Дании объявил о закрытии своего посольства в Киеве 24 февраля «по соображениям безопасности».

Швейцария с 28 февраля временно также закрыла посольство в Киеве, персонал покинул Украину.

25 февраля портал Politico сообщил, что делегация дипломатической службы Евросоюза (ЕС) была вынуждена уехать из Киева из соображений безопасности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022