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Дети прислали более 3,5 тыс. рисунков на конкурс «Наследие моего района» в Москве

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В Москве завершился прием работ на конкурс для детей «Наследие моего района». Результаты объявят в конце мая, тогда же наградят победителей. Все лауреаты получат призы и подарки, а работы лучших конкурсантов выставят летом на Рождественском бульваре, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«За четыре сезона конкурс объединил 8,5 тыс. участников. В этом году ребята со всей Москвы прислали больше 3,5 тыс. работ. Рисунки посвящены любимым паркам, скверам, историческим зданиям и памятникам — тем объектам, которые формируют облик и отражают самобытность районов», — отметила Сергунина.

Поучаствовать в конкурсе могли школьники в возрасте от семи до 15 лет. Победителей выберут в двух возрастных группах: от семи до 11 лет и от 12 до 15 в категориях «Любитель» и «Профессионал» (для ребят, которые учатся в школах искусств). В номинации «Приз зрительских симпатий» победителя выберут по количеству позитивных оценок в соцсетях.

В состав жюри вошли художники, реставраторы, архитекторы, педагоги, искусствоведы, скульпторы, а также представители столичного департамента культурного наследия.

За прошедшие годы аудитория конкурса выросла в семь раз: с 500 участников в 2019 году до 3,5 тыс. в 2022-м.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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