Губернатор Белгородской области объяснил звуки взрывов в регионе ночью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что звуки взрывов, которые слышали жители региона в ночь на 2 мая, связаны с выполнением боевых задач авиации РФ.

«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — написал Гладков в Telegram.

Ранее, в ночь на 30 апреля, корреспондент «Известий» сообщил, что в Белгородской области были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). В оперштабе Белгородской области пояснили, что звуки доносятся с территории Украины, а в регионе обстановка спокойная.

До этого, в ночь на 28 апреля, сообщалось, что примерно в 00:50 жители Белгородской области услышали «хлопок» в небе. В Сети появилось видео с видом работы ПВО в ночном небе. Позже пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин подтвердил «Известиям», что в области сработала система противовоздушной обороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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