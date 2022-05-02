Теннисист Маррей высказался против отстранения российских спортсменов от Уимблдона

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей в понедельник, 2 мая, заявил, что не поддерживает запрет на участие российских и белорусских теннисистов в Уимблдоне, который проводит Англия.

«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими и украинскими игроками. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым», — сказал он в интервью Daily Mail.

Маррей подчеркнул, что сочувствует отстраненным игрокам, а также понимает организаторов Уимблдона, потому что они оказались в сложной ситуации.

«Мне просто трудно об этом говорить. Я не поддерживаю отстранение игроков», — заключил он.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису.

В свою очередь 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

21 апреля Федерация тенниса России (ФТР) объявила о подготовке обращения юридического характера во все возможные инстанции по поводу запрета россиянам выступать на Уимблдоне. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, недопуск является проявлением нарушения прав человека.

В тот же день советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдоне, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам теннисиста, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA.