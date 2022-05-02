Финская компания расторгла контракт на строительство АЭС с «Росатомом»

Финская проектная компания Fennovoima отказалась от контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Об этом в воскресенье, 2 мая, говорится в заявлении компании.

«Fennovoima расторгла <...> контракт с [компанией] RAOS Project на строительство АЭС [«Ханхикиви-1»] в связи со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект», — говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что ситуация на Украине повысила риски для осуществления проекта.

Контракт на сооружение АЭС был подписан в 2013 году. Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.

Страны Запада ввели новые санкции, а компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».