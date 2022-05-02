Трамп обвинил Байдена в причинении США колоссального вреда

Действующий президент США Джо Байден за год своего правления нанес государству такой вред, который не сопоставим с совокупными итогами работы пяти «худших» американских лидеров. Такое заявление сделал бывший президент страны Дональд Трамп.

«Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — сказал политик в ходе митинга своих сторонников в штате Небраска 1 мая. Трансляцию его выступления вело местное телевидение.

Как убежден Трамп, его политической оппонент виновен в текущей ситуации вокруг Украины. Он указал на высокую опасность нынешней обстановки в мире.

По словам бывшего президента США, из-за действий руководства страна «катится в ад».

«Нашей страной сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны», — считает Трамп.

Также он выразил мнение, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала возможна из-за «слабости и некомпетентности» Байдена. По его мнению, Россия могла решить начать спецоперацию после того, как США вывели свои войска из Афганистана.

Ранее бывший президент США неоднократно выступал с критикой политики нынешнего руководства страны. Так, 23 апреля он заявил, что страна разваливается на части, пока ее президент Джо Байден мечется в растерянности. Также он подчеркивал, что из-за действий американских властей весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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