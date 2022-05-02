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Машины транспортной компании заехали на территорию посольства Германии в Москве

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Машины компании, занимающейся международными перевозками, в понедельник, 2 мая, заехали на территорию посольства ФРГ в Москве. В распоряжении «Известий» появились соответствующие видеокадры.

На записи видно, как на территорию дипмиссии заезжает крупный фургон.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

25 апреля в российском МИДе сообщили о том, что Москва приняла решение выслать 40 сотрудников дипмиссии Германии в качестве симметричного ответа на решение ФРГ.

4 апреля посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча. Двумя днями ранее Киев распространил сообщения о большом числе жертв в городе якобы из-за действий российской армии. В Москве эти заявления назвали провокацией.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

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