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В Минстрое раскрыли подробности возможного повышения налогового вычета на жилье

В Минстрое заявили, что повышенный налоговый вычет на жилье может быть распространен на новостройки
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Повышенный налоговый вычет на жилье может быть распространен на новостройки. Об этом в понедельник, 2 мая, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Высокие потолки: налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить в два раза
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«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки (повышенного налогового вычета, если законопроект будет принят. — Ред.)», — сказал он ТАСС.

Файзуллин отметил, что нововведение планируется распространить только на будущие покупки жилья. Однако не исключил, что в ведомстве оценят возможность распространения законопроекта и на уже совершенные сделки, по которым еще не получен налоговый имущественный вычет.

22 апреля первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома минимум в два раза — до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей.

Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн. Отмечалось, что инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

Также предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ на расходы по аренде жилья. Это должно позволить гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до 1,5 месяца арендных платежей.

В свою очередь руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитала» Константин Асабин заявил «Известиям», что логичным шагом будет увеличить сумму доступного имущественного вычета до новых пороговых значений в том числе и тем, кто получил его ранее. По его словам, на данный момент имущественный вычет остается одной из самых главных льгот для целей налогообложения доходов физических лиц.

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