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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Президент Турции Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным на этой неделе
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 мая заявил журналистам о планах провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — приводит его слова «Газета.Ru».

Турецкий лидер также выразил надежду на то, что в Анкаре или Стамбуле будут реализованы действия, которые помогут урегулировать ситуацию на Украине.

При этом конкретная дата предстоящего разговора лидеров не уточняется.

Предыдущая беседа Путина и Эрдогана состоялась 28 апреля, стороны обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе. Двумя днями ранее лидеры провели еще один телефонный разговор, в ходе которого Путин информировал Эрдогана о состоянии дел на перего­во­рах российских и украинских представителей.

Также российский лидер рассказал коллеге, что боевые действия в Мариуполе не ведутся, город освобожден. В ходе беседы Путин уточнил, что на территории завода «Азовсталь» заблокированы украинские военнослужащие и боевики националистических группировок. По его словам, киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и отдать им приказ сложить оружие. Президент России подчеркнул, что военно­пленным гарантируются жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Ранее, 24 апреля, Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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