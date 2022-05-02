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В ДНР сообщили об обстреле Горловки украинскими войсками
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В ДНР сообщили об обстреле Горловки украинскими войсками

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Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 07.40 — населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка. Сначала ВФУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм, а затем четыре снаряда ракеты из БМ-21 «Град».

30 апреля украинская сторона применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Дебальцево в ДНР. 26 апреля украинские войска выпустили по Горловке 15 снарядов калибром 122 мм.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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