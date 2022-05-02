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Фламинго в Московском зоопарке переехали в летний вольер

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В Московском зоопарке фламинго переехали в летний вольер. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает пресс-служба зоосада.

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Отмечается, что всю зиму птицы провели в закрытом помещении, где поддерживалась оптимальная температура.

«С приходом весны их начали готовить к переходу в уличный вольер и, как только установилась стабильно теплая погода, выпустили на пруд. Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким», — приводит слова пресс-службы «РИА Новости».

В зоопарке рассказали, что уже через полчаса после выхода в летний вольер пары начали присматривать места для гнездования, так как одновременно с переездом у них начинается период ухаживаний.

«Фламинго устраивают особые брачные танцы, распушают оперенье, а также издают характерные призывные звуки. Птицы уже занимаются обустройством гнезд и подготовкой к выведению птенцов, первые из которых обыкновенно вылупляются к концу июня и успевают как следует окрепнуть и подрасти к наступлению холодов», — пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарке живут два разных вида фламинго, которые хорошо уживаются вместе. Осенью птицы возвращаются в теплое помещение — они хорошо переносят низкие температуры и могут оставаться в открытом вольере, пока вода не начинает замерзать.

4 августа прошлого года в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго. В зоопарке уточнили, что среди малышей один розового цвета и четыре красных. По словам Акуловой, розовые и красные фламинго гнездятся в зоопарке ежегодно, но сохранить яйца и вырастить птенцов бывает непросто. Сотрудники зоопарка кормят фламинго атлантической сельдью, комбикормом и рачками. Добавляют каротин, чтобы окраска была более яркой.

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