Восемь человек погибли при пожаре в кампусе университета на Филиппинах

В городе Кенон-Сити на Филиппинах произошел пожар в жилом части университетского кампуса, по меньше мере восемь человек погибли, передает 2 мая телеканал CNN Philippines со ссылкой на пожарную службу.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 5:20 (00:20 мск). Буквально почти за 20 минут огонь охватил десятки строений.

Уточняется, что, по данным бюро противопожарной службы, три человека пострадали, разрушено более 80 домов.

Пожарные в составе двух машин потушили огонь за час. На место выезжали и медики скорой помощи.

Причина пожара в данный момент выясняется. По сообщению городских властей, в результате пожара пострадали пострадало около 250 семей, а сумма ущерба составила более $188 тыс.

21 апреля в четырехэтажном здании НИИ в Твери произошел пожар. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате обрушилась кровля.

В результате возгорания погибли минимум 22 человека.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. По факту пожара возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности. Возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м пожарные тушили всю ночь.