Источник назвал дату возможного избрания нового председателя ЛДПР

Нового председателя партии ЛДПР могут выбрать на съезде, который состоится 25 мая. Об этом 2 мая сообщил «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», — заявил собеседник агентства.

Фракция ранее распространила сообщение о том, что дата съезда будет названа не ранее 15 мая.

Досрочные выборы на пост председателя Либерально-демократической партии будут проведены в связи со смертью предыдущего главы фракции Владимира Жириновского.

Ранее, 7 апреля, в ЛДПР сообщили, что намерены добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского. Отмечается, что в Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, в ближайшее время переедет Музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей.

Еще одной инициативой однопартийцев политика станет предложение о том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которому Жириновский имел отношение, было названо его именем, а также установлена ежегодная стипендия его имени.

О смерти бывшего лидера партии, 75-летнего Владимира Жириновского 6 апреля сообщил спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Прощание с политиком состоялось 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. На протяжении двух месяцев он боролся с «Омикрон»-штаммом коронавируса, в ходе которого легкие Жириновского были поражены на 75%. Последние дни в его состоянии наблюдалась отрицательная динамика. Он находился на аппарате ИВЛ.

В больницу он попал 2 февраля.

Прощание с Жириновским состоялось 8 апреля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Там образовалась огромная очередь из коллег и друзей политика, которые пришли отдать дань памяти. Некоторые люди прилетели с другого конца России. На траурную церемонию прибыл и президент России Владимир Путин.