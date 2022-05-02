Гастроэнтеролог рассказала о вреде употребления воды во время еды

Употребление воды во время еды может способствовать выработке привычки к перееданию, а также вызывать изжогу. Об этом 1 мая рассказала врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Москвы Светлана Осипова в беседе с «Говорит Москва».

Она объяснила, что из-за избытка воды во время приема пищи стенки желудка растягиваются, и порции еды за раз для наступления чувства насыщения нужны большие.

«Если так повторять, то насыщение со временем будет происходить от большего объёма продуктов. Опасно в плане переедания и в плане формирования рефлюксов, обратных забросов желудочного секрета, желудочного содержимого с последующими симптомами — отрыжка, изжога», — отметила врач.

По ее словам, вредны и большие промежутки между приемами пищи. Особенно это касается, уточнила она, во время физической активности.

«Опасным моментом в интервальном голодании является тот долгий голодный промежуток, потому что базовая секреция, то есть выработка химических агентов слизистой желудка, продолжается круглосуточно. В период нашей активности выработка секрета, в том числе соляной кислоты, происходит и субстрат для работы ей необходим», — уточнила Осипова.

Она добавила, что для контроля массы тела лучше прибегать к дробному питанию с рациональным набором продуктов, соблюдать умеренную физическую активность.

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