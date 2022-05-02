Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Короткая рабочая неделя началась в понедельник, 2 мая, в России в связи с празднованием Дня весны и труда, напомнили в Роструде.

Как объяснили в ведомстве, 1 и 2 мая относятся к нерабочим праздничным дням. Кроме того, по решению правительства на вторник, 3 мая, перенесен выходной с субботы, 1 января.

Таким образом россияне будут отдыхать 2 и 3 мая в честь праздника, а также в выходные 7-8 мая. Трудиться на текущей неделе будут только три дня: 4, 5 и 6 мая.

Пресс-служба Роструда подчеркнула, что нерабочие праздничные дни не помешают работающим за оклад получить зарплату в полном объеме. Что касается тех работников, чья зарплата почасовая или сдельная, им выплачивается дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они работали.

Размер выплаты устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, уточнили в министерстве.

30 апреля юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям» о порядке перечисления заработной платы в период майских праздников. По его словам, все выплаты заработной платы должны быть совершены перед выходными. Прядко также отметил, что если сотрудник работает в выходные, то его часы должны оплачиваться в двойном размере.

Как отметили 27 апреля в Роструде, в связи с майскими праздниками первые две рабочие недели мая будут короткими, а выходные — длинными. Так, в начале мая россияне будут больше отдыхать в связи с празднованием 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы — 9 Мая.

Также в ведомстве напомнили, что выходной с субботы, 1 января, был перенесен на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января, — на вторник, 10 мая. При этом в Роструде подчеркнули, что оклад сотрудников не должен снижаться из-за нерабочих праздничных дней.