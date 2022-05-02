Пострадавший при падении самолета под Красноярском попал в реанимацию

Пострадавший при падении легкомоторного самолета Cessna 182 в Манском районе Красноярского края мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщают 2 мая в региональном Минздраве.

«Пострадавшего при падении легкомоторного самолета в Красноярском крае доставили поздно вечером в краевую больницу рейсом санавиации. Сейчас его состояние тяжелое», — отметил собеседник агентства.

Крушение легкомоторного самолета произошло в Красноярском крае ранее 1 мая. В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что погиб один человек, еще один пострадал.

Позже источник «Известий» сообщил, что на борту самолета были священники.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения.