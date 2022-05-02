В Турции назвали Зеленского глупым комиком после слов о россиянах

Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр назвал президента Украины Владимира Зеленского глупым комиком за то, что он «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян.

«Глупый комик!» — отметил экс-парламентарий в своем Twitter.

По его словам, Зеленский «несет чушь».

Ранее, 1 мая, украинский лидер Зеленский выступил в интервью греческому телевидению ERT с критикой позиции Турции. Он обратил внимание на то, что страна заявляет о нейтральном статусе и в то же время планирует туристические маршруты для россиян.

Зеленский назвал двойными стандартами Турции поведение властей, которые, с одной стороны, поддерживают Украину «важными шагами», а с другой — готовят туристические маршруты специально для российского туризма. Он отметил, что такой вариант событий нельзя допускать, если турецкая и украинская стороны хотят сохранить дружеские отношения.

29 апреля «Известия» сообщили о том, что общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Организации направили соответствующие обращения в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ). Сейчас авиакомпания и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в Россию и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц.

Ранее, 20 апреля, Турция заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины. Как указал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, для этого ей необходимо четко понимать, что подразумевает под собой эта роль.

Кроме того, последний очный раунд российско-украинских переговоров по достижению мира на Украине прошел именно в столице Турции 29 марта. По заявлению президента РФ Владимира Путина, страна оказала большую помощь в ходе российско-украинских переговоров и помогла им существенно продвинуться вперед.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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