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Конгрессмен Кинзингер внес проект резолюции о привлечении военных США на Украину

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Член палаты представителей Адам Кинзингер в воскресенье, 1 мая, внес на рассмотрение в конгресс США проект резолюции о привлечении американских военных на Украину, если там будет «применено оружие массового поражения».

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Республиканец отметил, что он разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который выразил озабоченность насчет якобы возможности применения Россией химического оружия.

«Я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», — сказал он.

По словам Кинзигера, прямо сейчас нет необходимости применять военную силу. Он выразил уверенность, что принятие резолюции даст американскому лидеру Джо Байдену рычаги влияния в случае применения на Украине ОМУ.

Ранее, 30 апреля, российское посольство в Вашингтоне призвало США одуматься и отказаться от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине. Таким образом в диппредставительстве прокомментировали обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о применении Россией «незадекларированного химического оружия».

В посольстве РФ также отметили, что речь может идти о реальном применении Штатами химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения.

До этого, 23 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют совершить провокацию с химическими веществами в районе одесского порта Южный. В Минобороны РФ предупредили, что целью провокации является дискредитация Вооруженных сил РФ и обвинение их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее, 18 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что позиция администрации президента США Джо Байдена относительно отправки американских военных на Украину не изменилась — Вашингтон по прежнему не рассматривает соответствующий вопрос.

В этот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи.

До этого, 13 апреля, Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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