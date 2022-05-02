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Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах в регионе

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В Белгородской области в ночь на 2 мая слышны звуки двух сильных взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — написал он.

Взрывы раздались чуть позже 2:00.

В ночь на 30 апреля в Белгородской области были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщил корреспондент «Известий», до этого в городе раздались звуки взрывов со стороны украинской границы. Как уточнили в оперштабе Белгородской области, в самом регионе обстановка была спокойная.

Двумя днями ранее сообщалось, что в ночное время жители Белгородской области слышали «хлопок» в небе, сработала система ПВО, рассказал позже пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин.

Кроме того, звуки взрыва в Белгородской области раздавались 27 апреля. А накануне губернатор региона сообщил, что село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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