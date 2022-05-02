Флаг России с буквой Z принесли на первомайскую демонстрацию в Гаване

На Первомай в кубинской столице прошла демонстрация, участники которой пронесли российский флаг с буквой Z. Об этом сообщает 2 мая посольство России на Кубе в Twitter.

Российское дипредставительство разместило фото двух человек с флагом у гостевой трибуны на фоне гаванской Площади Революции, где проходило шествие.

В Гаване в воскресенье состоялось шествие под слоганом «Куба живет и работает» как знак выражения верности идеям социализма, а также противостояния американским санкциям.

В демонстрации приняли участие активисты от 200 организаций из 60 стран. Многотысячное шествие возглавили сотрудники кубинского минздрава, врачи и ученые. До этого демонстрация не проходила три года из-за пандемии.

29 апреля сообщалось, что камеры в Москве несколько раз зафиксировали передвижение автомобиля с дипломатическими номерами и буквой Z на крыше. По информации Telegram-канала «112», автомобиль принадлежит американскому посольству.

Накануне в Казани состоялся Всероссийский автопробег профсоюзов, приуроченный к Первому мая, посвященный, в частности, поддержке Вооруженных сил РФ, проводящих спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Автопробег состоялся под лозунгом «Zа мир без нацизма».

9 мая автоколонна, как отметил помощник президента республики Лейлы Фазлеевой, будет в Волгограде на Мамаевом кургане отдавать дань памяти воинам, павшим за мирное небо над головой в Великой Отечественной войне.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».