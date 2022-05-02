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Французская певица Режин умерла в возрасте 92 лет

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Французская певица Режин (Режин Зильберберг), которую называли «королевой ночи», умерла в воскресенье в возрасте 92 лет. Об этом 1 мая сообщило издание Le Journal du Centre со ссылкой на внучку артистки Дафне Роткаж.

«Режин мирно покинула нас 1 мая в 11 часов утра в Париже[10:00 мск]», — сказала Роткайг.

Близкий друг Режин актер Пьер Пальмад заметил, что имя певицы стало «символом ярких вечеринок, которые затягивались до самого утра». По его словам, женщина «не покидала танцпол до самого закрытия [клубов]».

Режин Зильбергер родилась 26 декабря 1929 года в Андерлехте (Бельгия). Помимо песенной карьеры, Режин стала известной благодаря организации вечеринок.

Как сообщает Le Journal du Centre, за свою жизнь в разное время ей принадлежало около 20 дискотек и ночных клубов по всему миру. Все они носили ее имя. Она также снялась в множестве фильмов, таких как «Игра «Резня» Алена Джессуа, «Робер и Робер» Клода Лелуша.

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