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Президент Никарагуа заявил о борьбе России против нацистов на Украине

Президент Никарагуа Ортега: Россия борется против неонацистов, поддерживаемых США и Европой
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Россия при проведении спецоперации по защите Донбасса борется против нацистов, которые при поддержке европейских стран и США захватили власть в Киеве и убивали граждан страны. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция
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«Россия борется за свою безопасность, борется против нацистов, которые захватили власть и убивали на Украине. В 2014 году они устроили жестокий переворот, вы можете увидеть это на кадрах хроники», — сказал он.

Лидер Никарагуа напомнил, что нацисты в тот год в Одессе сожгли заживо более 40 рабочих. Он отметил, что это было сделано «при поощрении североамериканского империализма и европейской империи».

«Они все объединились, чтобы спровоцировать тот государственный переворот», — указал Ортега.

Ранее в этот день глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии.

28 апреля сообщалось, что немецкая неонацистская партия «Третий путь» оказывает украинским националистам материальную помощь.

В этот же день стало известно, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

До этого, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

По данным Следственного комитета РФ, в состав украинских вооруженных формирований входят наемники из более чем 50 стран мира. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

19 апреля абсолютное большинство опрошенных россиян — 88% — заявили, что на Украине действуют нацистские организации угрожающие России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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