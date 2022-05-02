Появились кадры работы артиллерии и разведки Росгвардии под Харьковом

Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал кадры работы подразделений Росгвардии в Харьковской области.

Отмечается, что артиллеристы и изучающие местность с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведчики ведомства за время спецоперации стали практически одним целым.

«Мы выполняем задачу по охране активной артиллерии. Мы окапываемся, занимаем оборону. Если враг пойдет, вся надежда будет на нас. Сейчас тут очень близко до противника, несколько км. В любой момент может враг пойти», — рассказал командир оперативного отделения Росгвардии.

На передовой работают четыре самоходных установки артиллерии, выстреливая одна за другой. Их прикрывает расчет спецназа Росгвардии с автоматами. При этом часть подразделения готовит окоп, а рядом находится пулеметчик в бронеавтомобиле.

«Инженеры досматривают район на наличие мин, затем начинаем окапываться, чтобы защитить самоходные артиллерийские установки от диверсионных групп противника, чтобы они не совершили никаких диверсий. Артиллерия без нас как дети, мы совместно с ними работаем, они выполняют свои задачи, мы — свои», — пояснил командир подразделения спецназа Росгвардии.

По словам одного из военнослужащих, во время обстрела загорелась БМП луганских бойцов, один из бойцов получил ранение. Тогда ему на помощь пришел офицер Росгвардии. Несмотря на риск, он эвакуировал пострадавшего, оказал ему помощь и доставил в госпиталь.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. Отмечается, что военнослужащие обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную украинскую артиллерийскую установку. В ходе боя националисты были вынуждены отойти и бросить заранее подготовленные позиции.

Накануне стало известно, что силы Росгвардии взяли под контроль более 10 населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Харьковской области. Уточняется, что под контролем росгвардейцев также дорожные магистрали, объекты промышленной и социальной инфраструктуры.

В этот же день росгвардейцы в Харьковской области обнаружили заминированные тела украинских военных. Также военнослужащими было найдено множество брошенного при отступлении оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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