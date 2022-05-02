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Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая

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Жителей Москвы 2 мая ожидает облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом проинформировал Гидрометцентр России.

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Днем в столице температура воздуха составит +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6... +8 градусов.

Также днем ожидается ветер западного и юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748–752 мм ртутного столба.

Как рассказала 28 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова «Известиям», 2 мая москвичам следует ожидать потепление.

Ранее в тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве и Подмосковье до 3 мая ожидаются повышение температуры до +12...+14 градусов и небольшой дождь. Синоптик назвал это сигналом к возвращению весны.

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