Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая
Жителей Москвы 2 мая ожидает облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом проинформировал Гидрометцентр России.
Днем в столице температура воздуха составит +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6... +8 градусов.
Также днем ожидается ветер западного и юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 748–752 мм ртутного столба.
Как рассказала 28 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова «Известиям», 2 мая москвичам следует ожидать потепление.
Ранее в тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве и Подмосковье до 3 мая ожидаются повышение температуры до +12...+14 градусов и небольшой дождь. Синоптик назвал это сигналом к возвращению весны.